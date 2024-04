El SNT estrena “Cosita linda” y “La familia de mi esposo”

El SNT actualiza su grilla de septiembre con dos nuevas telenovelas: “Cosita linda” y “La familia de mi esposo”.

“Cosita linda” es una producción estadounidense-venezolana, realizada por Venevisión International Productions y Univisión Studios. Adaptada de la telenovela venezolana Cosita rica, la trama gira en torno a Ana, una joven hermosa que viaja a Estados Unidos para cumplir sus sueños y que conoce por casualidad a Diego, un heredero de una exitosa agencia publicitaria. Ambos se enamorarán, pero serán separados por Viviana, la prometida de Diego, durante varios meses hasta que ellos volverán a encontrarse. Si bien parece demasiado tarde para Ana y Diego, ellos lucharán por reparar el daño y estar juntos de nuevo. Protagonizan Ana Lorena Sánchez y Christian Meier.

“La familia de mi esposo” (Kocamın Ailesi) es una producción turca, realizada por Mia Yapım y emitida por FOX Turquía, adaptada del drama coreano My husband got a family. Cuenta la historia de Tarık, un joven médico que no conoce a sus padres y está casado con Yonca, ambos alquilan un apartamento de una familia dirigida por Mukadder, una mujer tradicional cuyo hijo fue secuestrado veinticinco años atrás. Lo que ninguno de ellos saben aún es que Tarık es ese hijo perdido.

Cosita Linda se emite de Lunes a Viernes a las 10:45 hs., mientras que La familia de mi esposo también de lunes a viernes a las 17:30 hs., por el SNT.