Las Karashans vuelven al teatro con una competencia rumbo al Mundial

Las populares hermanas Karashans regresan a escena con el estreno de “Las Karashans 5: Mundialmente Karashans”, una nueva comedia protagonizada por Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán.
En esta quinta entrega, las hermanas competirán por convertirse en “La Novia Musa del Mundial” un título que les permitirá viajar al Mundial 2026. Entre situaciones disparatadas, rivalidades y mucho humor, el público descubrirá quién será la gran ganadora.
La obra se estrena este Sábado 13 de junio en el Teatro Latino.
Funciones: viernes y sábados a las 21:00 y domingos a las 20:00.
Entradas: disponibles a través de Ticketea.