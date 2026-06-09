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Las Karashans vuelven al teatro con una competencia rumbo al Mundial

By Television.com.py
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Las populares hermanas Karashans regresan a escena con el estreno de “Las Karashans 5: Mundialmente Karashans”, una nueva comedia protagonizada por Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán.

En esta quinta entrega, las hermanas competirán por convertirse en “La Novia Musa del Mundial” un título que les permitirá viajar al Mundial 2026. Entre situaciones disparatadas, rivalidades y mucho humor, el público descubrirá quién será la gran ganadora.

La obra se estrena este Sábado 13 de junio en el Teatro Latino.

Funciones: viernes y sábados a las 21:00 y domingos a las 20:00.
Entradas: disponibles a través de Ticketea.

Podés adquirir tu entrada en el siguiente link.

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