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Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay en vivo: hora, canal de TV y streaming del Mundial 2026

By Television.com.py
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Paraguay hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este viernes 12 de junio cuando enfrente a Estados Unidos por la primera fecha del Grupo D.

La Albirroja buscará comenzar con un resultado positivo su participación en el torneo frente al seleccionado anfitrión. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Ficha del partido

  • Partido: Estados Unidos vs. Paraguay
  • Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
  • Hora: 22:00 (Paraguay)
  • Estadio: SoFi Stadium
  • Ciudad: Los Ángeles
  • Grupo: D

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay en vivo?

El partido podrá verse en Paraguay a través de las siguientes señales:

  • Trece
  • GEN
  • Unicanal
  • Popu TV

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