Paraguay vs. Nicaragua: horario y dónde ver en vivo la despedida de la Albirroja

La selección paraguaya afrontará este viernes su último compromiso en suelo guaraní antes de emprender viaje hacia Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo 2026.

La Albirroja enfrentará a Nicaragua desde las 19:15 en el estadio Ueno Defensores del Chaco, en un encuentro amistoso que servirá como despedida oficial del combinado nacional ante su público.

El partido podrá seguirse a través de las señales de Tigo Sports en TV paga y app.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro buscará ultimar detalles de cara a la máxima cita del fútbol mundial, en una noche que promete estar cargada de emoción, expectativa y apoyo de los aficionados paraguayos.

Más allá del resultado, el partido tendrá un significado especial para jugadores, cuerpo técnico e hinchas, ya que representará la última presentación de la selección en Paraguay antes de iniciar su aventura mundialista.

Tras el encuentro, la delegación nacional tiene previsto viajar este sábado a Estados Unidos, donde continuará con su preparación y afrontará los desafíos de la fase de grupos del Mundial.

Se espera una importante presencia de público en el estadio ueno Defensores del Chaco para acompañar a la Albirroja en este momento histórico y brindarle el último aliento antes de su partida.

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