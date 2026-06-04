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Paraguay vs. Nicaragua: horario y dónde ver en vivo la despedida de la Albirroja

By Television.com.py
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La selección paraguaya afrontará este viernes su último compromiso en suelo guaraní antes de emprender viaje hacia Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo 2026.

La Albirroja enfrentará a Nicaragua desde las 19:15 en el estadio Ueno Defensores del Chaco, en un encuentro amistoso que servirá como despedida oficial del combinado nacional ante su público.

El partido podrá seguirse a través de las señales de Tigo Sports en TV paga y app.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro buscará ultimar detalles de cara a la máxima cita del fútbol mundial, en una noche que promete estar cargada de emoción, expectativa y apoyo de los aficionados paraguayos.

Más allá del resultado, el partido tendrá un significado especial para jugadores, cuerpo técnico e hinchas, ya que representará la última presentación de la selección en Paraguay antes de iniciar su aventura mundialista.

Tras el encuentro, la delegación nacional tiene previsto viajar este sábado a Estados Unidos, donde continuará con su preparación y afrontará los desafíos de la fase de grupos del Mundial.

Se espera una importante presencia de público en el estadio ueno Defensores del Chaco para acompañar a la Albirroja en este momento histórico y brindarle el último aliento antes de su partida.

Pueden bajar la app de Tigo Sports o acceder a Tigo Sports haciendo click aquí.

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