Paraguay vs Alemania: hora, dónde ver en TV y online el partido por dieciseisavos del Mundial 2026

Paraguay enfrentará a Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en uno de los partidos más importantes para la Albirroja en el torneo.

El encuentro se disputará este lunes 29 de junio, desde las 16:30, hora de Paraguay.

El ganador avanzará a los octavos de final.

Paraguay vs Alemania: horario del partido

Partido: Alemania vs Paraguay

Instancia: Dieciseisavos de final

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Hora: 16:30, hora de Paraguay

¿Dónde ver Paraguay vs Alemania en vivo?

El partido podrá verse en Paraguay a través de los canales oficiales que figuran en el fixture especial del Mundial 2026 de Television.com.py.

👉 Consultá acá los links oficiales para ver el partido en TV y online:

Paraguay busca seguir haciendo historia

Después de superar la fase de grupos, la Selección Paraguaya tendrá un desafío de máxima exigencia ante Alemania, una de las selecciones más fuertes del mundo y candidata en cada Copa del Mundo.

La Albirroja llega a esta instancia con la ilusión de meterse entre los 16 mejores del Mundial 2026.

En Television.com.py vas a encontrar el fixture completo, horarios en Paraguay, resultados, posiciones y las opciones oficiales para ver cada partido en vivo.