Chipi Vera deberá regresar del Mundial

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) revocó la credencial del periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera, quien se encontraba cubriendo el Mundial 2026 para ABC y Radio Cardinal AM.

Según el comunicado difundido por el Grupo ABC, la sanción fue adoptada a raíz de comentarios realizados por Vera durante la transmisión del partido entre Paraguay y Turquía, tras la expulsión de Miguel Almirón.

El propio comunicador se expresó al respecto y pidió disculpas a su audiencia y a los organizadores, un video difundido en sus redes sociales.

La FIFA consideró que existieron “repetidos ataques personales y comentarios despectivos dirigidos a oficiales de la FIFA”.

Tras recibir la comunicación, ABC informó que desafectó inmediatamente a Chipi Vera de la cobertura oficial del torneo y de los programas vinculados a la competencia, en cumplimiento de las directivas de la FIFA y de la empresa licenciataria Torneos y Competencias.

De esta forma, el periodista deportivo que lidera el equipo de ABC Cardinal deberá regresar a su país y se perderá el resto de la cobertura del campeonato.