Paraguay vs Australia: hora, dónde ver en TV y online el partido del Mundial 2026

La Selección Paraguaya disputará su último partido del Grupo D del Mundial 2026 frente a Australia, un encuentro que puede definir la clasificación a la siguiente fase del torneo.

El partido se jugará el Jueves 25 de junio a las 23:00 (hora de Paraguay) en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Paraguay vs Australia: horario

Partido: Paraguay vs Australia

Paraguay vs Australia Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Hora: 23:00 (hora de Paraguay)

23:00 (hora de Paraguay) Estadio: Levi’s Stadium

Levi’s Stadium Ciudad: Santa Clara, California

Santa Clara, California Grupo: D

¿Dónde ver Paraguay vs Australia en vivo en Paraguay?

El partido será transmitido por los canales oficiales que figuran en el fixture de Television.com.py, de acuerdo con la distribución de derechos de televisión para este encuentro.

Canales de TV

GEN

Trece

Unicanal

Popu TV

Streaming

También podrá verse a través de las plataformas oficiales habilitadas por los canales que transmiten el encuentro.

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Un partido decisivo para la Albirroja

Paraguay buscará cerrar la fase de grupos con un triunfo ante Australia para mantener sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En Television.com.py encontrarás el fixture completo del Mundial, horarios actualizados para Paraguay, posiciones, resultados y los enlaces oficiales para ver cada partido en TV y online.