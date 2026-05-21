Editorial | El error de Gran Hermano con Carmiña Masi

Carmiña Masi sorprendió este año en Paraguay al ingresar a la casa de Gran Hermano en Argentina. Fue la primera vez que una figura con trayectoria en los medios paraguayos, participó en un reality show de encierro de semejante impacto regional.

Aunque la polémica conductora y panelista de espectáculos siempre fue conocida por su perfil transgresor, esta vez logró algo poco habitual: unir a seguidores y detractores detrás de una misma causa. Carmiña pasaba a representar a la escena mediática local en uno de los programas más vistos del prime time argentino.

Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente. La participante protagonizó un gran escándalo al ser acusada de racismo por comentarios dirigidos a su compañera Mavinga, situación que derivó en la única expulsión en ésta temporada del programa.

Carmiña reconoció públicamente su error y pidió disculpas en reiteradas ocasiones, pero el daño ya estaba hecho. Aun así, logró cumplir otro de sus objetivos confesos: participar en programas como LAM y ganar notoriedad en Argentina, donde incluso surgieron grupos de apoyo que pedían su regreso al certamen.

En la última semana, la convocatoria de la producción para el repechaje volvió a generar expectativa. Muchos deseaban verla ingresar nuevamente a la casa, a pocas semanas de la final.

Pero durante la emisión especial en la que se definían los regresos y se incorporaban nuevos participantes, ocurrió algo que pocos imaginaban.

La votación ubicó a la conductora de Kaos entre los cuatro participantes más elegidos por el público. Alcanzó el tercer puesto y, según explicó la producción, eso no era suficiente para asegurar su regreso automático al reality.

Fue entonces cuando un visiblemente incómodo Santiago del Moro, conductor del programa, anunció una última posibilidad: un “golden ticket” que podía permitirle volver a la competencia. Sin embargo, la decisión quedaba en manos de Mavinga, precisamente la compañera a la que Carmiña había ofendido y que desencadenó su expulsión.

La respuesta fue breve y contundente: “No”.

Así terminó definitivamente el sueño de Carmiña de tener una revancha en el reality. Para muchos, la escena resultó innecesariamente humillante. La producción no solo la dejó fuera del juego, sino que convirtió su eliminación en una situación desagradable para la compatriota.

Las críticas en redes sociales no tardaron en aparecer. ¿Fue correcta la manera en que el programa manejó la situación? ¿Era necesario exponer de esa forma a una participante paraguaya que apostó por una oportunidad internacional y aceptó públicamente sus errores?

Es cierto que Gran Hermano vive del conflicto, la tensión y los golpes de efecto para sostener el rating. Pero también es válido preguntarse si existen límites cuando el espectáculo comienza a rozar el maltrato televisivo.

La ética y la búsqueda de rating no siempre van de la mano, pero existen límites que deberían respetarse cuando se trata de una figura televisiva. Más allá de sus errores y polémicas, Carmiña Masi ayudó a posicionar en Paraguay un formato que nunca tuvo una versión local y que, por primera vez, logró un verdadero impacto en la opinión pública paraguaya gracias a su participación.

Se había ganado su revancha y había demostrado que merecía una segunda oportunidad. Esta vez, el que se equivocó fue Gran Hermano.