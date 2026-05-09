Maxi López habló de la nueva serie vertical con Wanda Nara

El ex futbolista Maxi López estuvo en Paraguay en el marco del Latam Football Forum.

Entrevistado por Television.com.py, el ahora mediático y participante de reality shows como Masterchef en Argentina, adelantó detalles de lo que será la nueva serie de ficción que filmó con su ex Wanda Nara para Telefe.

El novedoso contenido que se podrá ver en forma vertical para teléfonos, se estrena éste lunes en todas las plataformas de la cadena televisiva.

La nota exclusiva fue reproducida por el programa de TV argentino “Vamos las Chicas”, emitido por el Canal de la Ciudad de Buenos Aires.

Mercedes Cordero, conductora del ciclo junto a Marcela Godoy, Aldana San José y Nieves Otero, presentaron le entrevista que fue realizada desde Paraguay por Agustín Genovese.

Debajo pueden ver la entrevista completa hecha por nuestro medio y también la emitida por el programa argentino.