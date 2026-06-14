Larissa Riquelme, la paraguaya que conquistó el Mundial

Quince años después de convertirse en un fenómeno mundial durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Larissa Riquelme vuelve a ser protagonista con un especial de Entreinta que repasa cómo nació la historia de la llamada “Novia del Mundial”.

El programa, conducido por Agustín Genovese, recuerda el impacto que tuvo su imagen en los medios internacionales, el contexto de la histórica campaña de la Selección Paraguaya y cómo aquel Mundial cambió su vida para siempre.

Con entrevistas exclusivas realizadas por Entreinta en los últimos años y un repaso por su exitoso paso por Verano Show, el especial revive una de las historias más emblemáticas del deporte y la televisión paraguaya.

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