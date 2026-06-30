Paola Maltese será la conductora de MasterChef Celebrity Paraguay

Paola Maltese volverá a ponerse al frente de MasterChef Celebrity Paraguay, marcando su regreso a la conducción del exitoso reality gastronómico.

La presentadora, una de las figuras más identificadas con el formato en el país, volverá a ser la encargada de acompañar a los famosos que acepten el desafío de demostrar sus habilidades en la cocina.

El anuncio genera expectativa entre los seguidores del programa, ya que Maltese fue la conductora de las temporadas tradicionales de MasterChef Paraguay y se convirtió en la imagen del formato en nuestro país.

La nueva edición Celebrity reunirá a reconocidas figuras del espectáculo, el deporte y los medios de comunicación, quienes competirán por convertirse en el mejor cocinero famoso del país. En las próximas semanas se espera que la producción revele más detalles sobre el elenco de participantes y la fecha de estreno de la nueva temporada, que será emitida en el SNT.