Paraguay vs Francia: hora, dónde ver en TV y online el partido por octavos de final del Mundial 2026

Paraguay enfrentará a Francia por los Octavos de final del Mundial 2026, en un partido clave para seguir soñando en la Copa del Mundo.

La Albirroja llega a esta instancia después de eliminar a Alemania en dieciseisavos de final, en una definición dramática por penales. Ahora tendrá enfrente a Francia, una de las selecciones más fuertes del torneo.

Paraguay vs Francia: horario del partido

Partido: Paraguay vs Francia

Instancia: Octavos de final

Fecha: Sábado 4 de julio de 2026

Hora: 18:00, hora de Paraguay

¿Dónde ver Paraguay vs Francia en vivo?

El partido podrá verse en Paraguay a través de los canales oficiales que figuran en el fixture especial del Mundial 2026 de Television.com.py.

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Paraguay va por otro golpe histórico

Después de dejar en el camino a Alemania, Paraguay buscará dar otro golpe en el Mundial 2026 frente a Francia y meterse entre los ocho mejores del torneo.

La Albirroja llega con confianza tras una clasificación histórica y con la ilusión intacta de seguir avanzando en una Copa del Mundo que ya tiene momentos inolvidables para el fútbol paraguayo.

En Television.com.py vas a encontrar el fixture completo, horarios en Paraguay, resultados, posiciones y las opciones oficiales para ver cada partido en vivo.