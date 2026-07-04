Paraguay vs Francia: hora, dónde ver en TV y online el partido por octavos de final del Mundial 2026

Paraguay enfrentará a Francia por los Octavos de final del Mundial 2026, en un partido clave para seguir soñando en la Copa del Mundo.
La Albirroja llega a esta instancia después de eliminar a Alemania en dieciseisavos de final, en una definición dramática por penales. Ahora tendrá enfrente a Francia, una de las selecciones más fuertes del torneo.
Paraguay vs Francia: horario del partido
- Partido: Paraguay vs Francia
- Instancia: Octavos de final
- Fecha: Sábado 4 de julio de 2026
- Hora: 18:00, hora de Paraguay
¿Dónde ver Paraguay vs Francia en vivo?
El partido podrá verse en Paraguay a través de los canales oficiales que figuran en el fixture especial del Mundial 2026 de Television.com.py.
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Paraguay va por otro golpe histórico
Después de dejar en el camino a Alemania, Paraguay buscará dar otro golpe en el Mundial 2026 frente a Francia y meterse entre los ocho mejores del torneo.
La Albirroja llega con confianza tras una clasificación histórica y con la ilusión intacta de seguir avanzando en una Copa del Mundo que ya tiene momentos inolvidables para el fútbol paraguayo.
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