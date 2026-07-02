La historia de Julio Enciso: del humilde niño de Caaguazú al héroe que hizo soñar a Paraguay

Con apenas 22 años, Julio Enciso se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Mundial y en el futbolista que volvió a ilusionar a todo un país. Su actuación frente a Alemania quedó grabada para siempre en la memoria de los paraguayos, pero detrás de ese éxito hay una historia de sacrificio, humildad y una promesa que nació mucho antes de llegar al fútbol europeo.

En un nuevo especial de Entreinta, Agustín Genovese viaja hasta Caaguazú para reconstruir la historia del delantero paraguayo a través de los testimonios de su padre, sus maestros y las personas que lo vieron crecer.

El especial muestra cómo Enciso comenzó a entrenar desde muy pequeño, las dificultades económicas que enfrentó junto a su familia y el esfuerzo que hicieron sus padres para acompañarlo en cada paso de su carrera.

Uno de los momentos más emotivos del especial, recuerda la promesa que Julio le hizo a su madre cuando todavía era un niño: que algún día le regalaría una casa. Años después, ya convertido en futbolista profesional y jugando en Europa, cumplió su palabra y cambió para siempre la vida de toda su familia.

Mirá el especial completo aquí:

👉 📺 La historia completa de Julio Enciso