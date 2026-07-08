Polémica tras los dichos de Luis Bareiro sobre Humberto Rubin: respondieron Pelusa y Palo Rubin

Las declaraciones del periodista Luis Bareiro sobre el fallecido Humberto Rubin generaron una fuerte polémica y provocaron la reacción pública de sus hijos, Pelusa y Palo Rubín, quienes defendieron la memoria del histórico comunicador.

Durante su programa en Radio Monumental, Bareiro recordó que años atrás Humberto Rubín lo llamaba “Muñequita”, un apodo que, según afirmó, era utilizado para menospreciarlo. “El propio Humberto Rubín fue bien hijo de puta cuando lo usaba, porque él lo hacía con una intención. No era una cuestión de cariño, él quería en ese momento hacerme de menos”, expresó el periodista al referirse a ese episodio.

La primera en responder fue Pelusa Rubin, quien rechazó esa interpretación y sostuvo que su padre no tenía intención de ofenderlo. “Papá no lo hacía por hijo de puta, lo hacía porque se divertía y lo quería muchísimo a Luis Bareiro. Lo que lamento, Luis, es que papá no esté vivo. Primero le iba a doler la percepción hacia él y después te iba a llamar para hacer una entrevista al aire, preguntarte por qué pensabas eso de él y pedirte disculpas por hacerte sentir así. Lamento que te hayas quedado con esa impresión de él”, expresó en su programa televisivo en Latele.

Palo Rubín también salió al cruce de las declaraciones de Bareiro y defendió el legado de su padre. “Luis Bareiro le trata a Humberto Rubín de HDP. Mirá vos qué bien, ya que mi padre no puede responder desde la tumba. ¿Por qué no lo hizo frente a él? (…) Lo que hizo Humberto no fue hacerle de menos; al contrario, le dio espacio en la radio número uno del momento, valoró su figura y lo contrató”, dijo en su programa radial en la 780 am.

Tras la repercusión de sus palabras, Bareiro volvió a referirse al tema y dijo que: ¨Humberto Rubin fue uno de los periodistas más importantes de la historia de éste país¨. Aclaró que la conversación sobre el apodo había ocurrido cuando Humberto Rubin aún estaba con vida.

El intercambio generó un amplio debate en redes sociales.

Humberto Rubin falleció hace 4 años, el 25 de Julio del 2022, y es recordado como uno de los periodistas más emblemáticos y carismáticos en radio y televisión en Paraguay.



