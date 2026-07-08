Cuartos de final del Mundial 2026: partidos, fechas, horarios y dónde ver en Paraguay

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con la disputa de los cuartos de final. Ocho selecciones continúan en carrera por el título y protagonizarán cuatro partidos que definirán a los semifinalistas del torneo.

Los cuartos de final se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con encuentros en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City. En Paraguay, los cuatro partidos podrán verse por GEN, Trece y Unicanal. Hacé click en cada canal para acceder a su señal en vivo.

Partidos y horarios de los cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos vs Francia

El primer partido de los cuartos de final se disputará el jueves 9 de julio a las 17:00, hora de Paraguay. Marruecos y Francia se enfrentarán en el Gillette Stadium de Boston por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.

España vs Bélgica

La acción continuará el viernes 10 de julio a las 16:00, hora de Paraguay, con el partido entre España y Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Noruega vs Inglaterra

El sábado comenzará con el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra. El partido se jugará el sábado 11 de julio a las 18:00, hora de Paraguay, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina vs Suiza

El último clasificado a las semifinales se conocerá después del partido entre Argentina y Suiza. El encuentro se disputará el sábado 11 de julio a las 22:00, hora de Paraguay, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en Paraguay?

Los cuatro partidos de cuartos de final podrán verse en Paraguay por GEN, Trece y Unicanal.

Para consultar quién relata y comenta cada partido, los resultados actualizados, los estadios y los próximos cruces del Mundial 2026, ingresá al fixture completo de Television.com.py.

¿Cómo se definen los semifinalistas?

Los cuatro partidos de cuartos de final son de eliminación directa. Los ganadores avanzarán a las semifinales del Mundial 2026 y quedarán a solo un partido de disputar la final.

Si un encuentro termina empatado después de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15 minutos. Si la igualdad continúa, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales se disputarán una vez definidos los cuatro ganadores de los cuartos de final. Los cruces quedarán establecidos según el cuadro de la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Los resultados de los cuartos de final y los partidos confirmados de semifinales podrán consultarse en el fixture especial de Television.com.py, que se actualiza durante el desarrollo del torneo.

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