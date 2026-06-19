Dónde ver Turquía vs. Paraguay en vivo: hora, canal de TV y streaming del Mundial 2026

La selección paraguaya afrontará su segundo compromiso en el Mundial 2026 cuando se mida ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D.
El encuentro puede ser clave para las aspiraciones de la Albirroja de avanzar a los octavos de final y se jugará en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Ficha del partido
- Partido: Turquía vs. Paraguay
- Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
- Hora: 00:00 (Paraguay)
- Estadio: Levi’s Stadium
- Ciudad: San Francisco
- Grupo: D
¿Dónde ver Turquía vs. Paraguay en vivo?
La transmisión estará disponible a través de:
- Trece
- GEN
- Unicanal
- Popu TV
Ver en vivo
- Trece: https://television.com.py/trece-en-vivo
- GEN: https://television.com.py/gen-en-vivo
- Unicanal: https://television.com.py/unicanal-en-vivo
- Popu TV: https://television.com.py/ver-popu-tv-en-vivo
Relator: Salvador Hicar
Comentarista: JJ Bernabé