spot_img
HomeNoticiasDeportesDónde ver Turquía vs. Paraguay en vivo: hora, canal de TV y...
NoticiasDeportesMundial 2026

Dónde ver Turquía vs. Paraguay en vivo: hora, canal de TV y streaming del Mundial 2026

By Television.com.py
0
0

La selección paraguaya afrontará su segundo compromiso en el Mundial 2026 cuando se mida ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D.

El encuentro puede ser clave para las aspiraciones de la Albirroja de avanzar a los octavos de final y se jugará en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Ficha del partido

  • Partido: Turquía vs. Paraguay
  • Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
  • Hora: 00:00 (Paraguay)
  • Estadio: Levi’s Stadium
  • Ciudad: San Francisco
  • Grupo: D

¿Dónde ver Turquía vs. Paraguay en vivo?

La transmisión estará disponible a través de:

  • Trece
  • GEN
  • Unicanal
  • Popu TV

Ver en vivo

Relator: Salvador Hicar
Comentarista: JJ Bernabé

Previous article
Larissa Riquelme, la paraguaya que conquistó el Mundial
Next article
Sudáfrica 2010: Especial de Entreinta revive el mejor Mundial de la historia de Paraguay
Te puede interesar

Lo Más Leído

Load more