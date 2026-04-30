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Llega Latam Football Forum 2026 a Paraguay

By Television.com.py
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El próximo 7 de mayo, el Hotel Bourbon CONMEBOL, será sede del Latam Football Forum 2026, un encuentro que reunirá a referentes del fútbol sudamericano con foco en el negocio, la gestión y su impacto en la economía regional.

Uno de los ejes centrales, será la mesa sobre derechos deportivos y distribución, donde ejecutivos de Warner Bros. Discovery y TelevisaUnivision analizarán dónde y cómo se ve hoy el fútbol .

La agenda también incluye debates sobre la estrategia regional rumbo al Mundial y bloques con figuras del fútbol como Roque Santa Cruz y Nelson Cuevas.

Latam Football Forum llega a Paraguay

Además, se abordarán temas como la gestión de clubes y la marca personal de los futbolistas, con conferencias de referentes como Diego Lugano y David Trezeguet .

El foro será un espacio clave para entender el presente y futuro del fútbol.

Latam Football Forum es una producción del Grupo Isos, the pueden adquirir sus entradas en el link que incluimos debajo.

Pueden adquirir sus entradas aquí

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