La Megacadena festejó el aniversario de Radio Primero de Marzo y Radio Latina

La 780am Radio Primero de Marzo, un emblema de la radiofonía nacional, cumplió 50 años de vida, junto a Radio Latina, ambas de la Megacadena de Comunicación.

En un multitudinario festejo en el Banco Central del Paraguay, autoridades del grupo, incluyendo a su Presidente Norman Harrison y su Director General, Carmelo Ruggilo, agradecieron a sus antiguos propietarios, la familia Napout y la familia Riveros, por lograr el éxito de ambas radios, que permitieron que la empresa que dirigen, se posicione como uno de los multimedios más fuertes en el mercado paraguayo.

Carlos Báez cantó en el aniversario

El evento fue conducido por Mario Ferreiro y Chiche Corte. Ambos presentaron videos conmemorativos de las emisoras, que incluyeron testimonios de figuras que pasaron por dichas radios como Mabel Rehnfeldt, Rubén Rodríguez, Ricardo Rodas Vil, entre otros.

El show contó con la participación de grandes figuras de la música paraguaya como Ricardo Flecha, Carlos Báez y Jaime Zacher, entre diferentes conjuntos y artistas, que fueron acompañados por la banda de la policía nacional.

Músicos paraguayos en el aniversario de Radio Primero de Marzo y Radio Latina

La ceremonia fue muy especial, apelando a la nostalgia, y demostrando que los medios nacionales siguen siendo grandes impulsores de la música paraguaya y el talento nacional.