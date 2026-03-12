Carmiña Masi es expulsada de Gran Hermano

Luego de una situación en la que Carmiña Masi se refirió a una compañera de manera discriminatoria, la producción del programa decidió expulsarla de la casa.

El comentario de la periodista de espectáculos fue caratulado como grave por parte del formato internacional, que no da a lugar a discriminación alguna por parte de los participantes del reality.

La presencia de la paraguaya había despertado mucho interés tanto en Argentina como en Paraguay, y lamentablemente se da esta situación que deja a Masi fuera del formato.

Pueden ver el comentario discriminatorio de Carmiña en el clip debajo.