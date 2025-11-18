Entreinta estrenó su versión Stream con Milva Gauto

El programa Entreinta, un clásico de entrevistas en TV, ahora tiene su versión para streaming.

Conducido por Agustín Genovese, el programa estrenó una nueva versión digital más descontraida, con temas de actualidad y reacciones de los famosos invitados a sus videos más virales.

La primera invitada del nuevo formato fue Milva Gauto, quien se forma entretenida, analizó polémicas del mundo del espectáculo.

Uno de los momentos mas destacados fue cuando la ex jurado de Baila Conmigo, dio detalles de lo que fue el detrás de cámaras de su famosa pelea mediática con la cantante Marilina Bogado.

Milva y Agustín hablaron también de muchos temas del momento que pueden verlos en el resumen que incluimos debajo, así como en el Stream completo que también pueden ver en el video debajo.

Entreinta Stream seguirá ofreciendo especiales para redes con famosos e influencers.

Los Mejores momentos de Entreinta Stream