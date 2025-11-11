Milva Gauto será la primer invitada de Entreinta Stream

El programa Entreinta lanza esta semana una versión digital en streaming. Se trata de Entreinta Stream, que se dedicará a charlar con invitados famosos locales e internacionales, de una manera descontraída y en formato digital.

Conducido por Agustín Genovese, el espacio será fresco y actual y con cada invitado repasarán los temas del momento.

Milva Gauto, la actriz y conductora de radio y TV será la primer invitada. Las entrevistas de Milva en Entreinta son muy recordadas y su particular carisma le darán un toque especial al debut del formato.

La ex jurado de Baila Conmigo Paraguay hablará con Genovese de variados temas y juntos analizarán los temas más candentes del momento.

Entreinta Stream se podrá ver el próximo Miércoles 12 de Noviembre a las 21hs. en vivo en el Canal de YouTube de Entreinta, y luego también en todas las plataformas como TikTok, Twitch, Kick, Facebook e Instagram.

Para ver Entreinta Stream pueden ingresar en el siguiente link.