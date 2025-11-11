HomeNoticiasMilva Gauto será la primer invitada de Entreinta Stream
Milva Gauto será la primer invitada de Entreinta Stream

By Television.com.py
El programa Entreinta lanza esta semana una versión digital en streaming. Se trata de Entreinta Stream, que se dedicará a charlar con invitados famosos locales e internacionales, de una manera descontraída y en formato digital.

Conducido por Agustín Genovese, el espacio será fresco y actual y con cada invitado repasarán los temas del momento.

Milva Gauto, la actriz y conductora de radio y TV será la primer invitada. Las entrevistas de Milva en Entreinta son muy recordadas y su particular carisma le darán un toque especial al debut del formato.

La ex jurado de Baila Conmigo Paraguay hablará con Genovese de variados temas y juntos analizarán los temas más candentes del momento.

Entreinta Stream se podrá ver el próximo Miércoles 12 de Noviembre a las 21hs. en vivo en el Canal de YouTube de Entreinta, y luego también en todas las plataformas como TikTok, Twitch, Kick, Facebook e Instagram.

Para ver Entreinta Stream pueden ingresar en el siguiente link.

