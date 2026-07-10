Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: hora y dónde ver en Paraguay

Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en uno de los partidos más esperados de la fase decisiva del torneo.

El encuentro comenzará a las 22:00, hora de Paraguay, y se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El ganador avanzará a las semifinales y continuará en carrera por el título mundial.

¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza?

El partido entre Argentina y Suiza comenzará a las 22:00 de Paraguay del sábado 11 de julio.

Argentina consiguió su clasificación a los cuartos de final tras eliminar a Egipto en octavos, mientras que Suiza avanzó después de superar a Colombia en una definición por penales.

¿Dónde ver Argentina vs. Suiza en vivo en Paraguay?

El partido podrá verse en Paraguay por GEN, Trece y Unicanal.

En Television.com.py podés acceder a las páginas de cada canal para consultar sus opciones disponibles de transmisión en vivo.

GEN →VER EN VIVO

Trece → VER EN VIVO

Unicanal → VER EN VIVO

Relator y comentarista de Argentina vs. Suiza

De acuerdo con la programación publicada en el fixture de Television.com.py, la transmisión contará con Salvador Hicar en el relato y JJ Bernabé en los comentarios.

Para consultar los horarios, canales, relatores, resultados actualizados y los próximos partidos del torneo, ingresá al fixture completo del Mundial 2026.

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Argentina y Suiza buscan un lugar en las semifinales

Argentina llega a los cuartos de final después de superar a Egipto por 3-2 en octavos. La selección argentina buscará dar un nuevo paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

Suiza, por su parte, eliminó a Colombia después de igualar 0-0 y conseguir la clasificación en la tanda de penales. El seleccionado europeo intentará dar el golpe ante uno de los candidatos al título.

El ganador de Argentina vs. Suiza avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del partido entre Noruega e Inglaterra.