Seneté es un juego de sorteos de Paraguay. En esta página podés consultar cómo acceder a los resultados de Seneté, conocer cuándo se realizan los sorteos y encontrar la opción oficial para verificar los resultados y premios.

Últimos resultados de Seneté

Los resultados de Seneté pueden consultarse en la plataforma oficial, donde es posible verificar la información correspondiente a los sorteos realizados.

Para comprobar los resultados más recientes y verificar tu cartón, utilizá siempre la herramienta oficial de Seneté.



¿Cómo consultar el resultado de Seneté por número de cartón?

Para verificar un cartón de Seneté, accedé a la herramienta oficial de consulta de resultados e ingresá los datos solicitados.

La disponibilidad de la información y el procedimiento de consulta pueden variar según el sorteo. Antes de reclamar un premio, verificá siempre el resultado mediante los canales oficiales.

¿Cuándo y dónde ver Seneté?

Seneté se emite semanalmente por el SNT, uno de los principales canales de televisión abierta de Paraguay.

Para conocer el día y horario actualizado de emisión, consultá nuestra programación de canales de Paraguay.

También podés visitar nuestra página de SNT en vivo para conocer las opciones oficiales disponibles para ver el canal por internet y consultar en qué canal está disponible en televisión abierta digital y en los principales servicios de televisión para abonados.

¿Cómo jugar a Seneté?

Para participar es necesario adquirir los cartones habilitados a través de los puntos de venta autorizados y seguir las condiciones establecidas para cada sorteo.

Los premios, modalidades de participación y condiciones pueden cambiar. Antes de participar, consultá siempre las reglas vigentes y la información oficial.

Otros sorteos en Paraguay

En Television.com.py también podés consultar los resultados de Telebingo, información sobre el último sorteo, números ganadores, cuándo se realiza y dónde verlo por televisión.