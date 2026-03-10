Capasu premiará a los Top Seller 2026

Capasu, La Cámara Paraguaya de Supermercados, prepara la edición 2026 de los Premios Top Seller, que reconoce a las marcas de mejor desempeño en supermercados.

La ceremonia se realizará el próximo jueves 12 de marzo.

En esta tercera edición, más de 60 marcas serán galardonadas, siendo el resultado de más de 120 millones de transacciones registradas en los más de 550 locales de las 42 empresas asociadas a Capasu.

“Top Seller se ha convertido en el reconocimiento que el retailnecesitaba. Identifica a las marcas que lideran efectivamente en su categoría y transforma sus resultados en un estándar de excelencia para el sector”, afirmó Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados.

El sector supermercadista es uno de los más formales y estratégicos de la economía nacional. Emplea directamente a 30.000 personas y genera miles de puestos adicionales a lo largo de la cadena de valor, integrando proveedores nacionales e internacionales, logística, industria y servicios. En este contexto, Top Seller no solo premia liderazgo, sino también competencia sana, formalidad y confianza en el mercado.

Llegan los Premios Top Seller 2026

“Los supermercados son la gran vidriera del consumo masivo. Aquí compiten marcas nacionales e internacionales, y ser Top Seller significa haber transformado estrategia, inversión y propuesta de valor en resultados concretos y sostenidos”, agregó Lezcano.

Este año, además de reconocer a los líderes de cada categoría, se premiará nuevamente al Producto Innovador, destacando la capacidad de las marcas para adaptarse y evolucionar según las nuevas demandas del consumidor. Asimismo, se valorará la trayectoria de quienes logran repetir su liderazgo, consolidando la confianza y prestigio que distingue a Top Seller.

Desde su primera edición, el premio ha demostrado un crecimiento constante, presagiando que en esta edición sumarán ya cerca de 200 las marcas galardonadas. La participación sostenida de marcas nacionales e internacionales consolida a Top Seller como la gran premiación anual del canal supermercadista, la cita ineludible para conocer quiénes hacen la diferencia en el mercado.

“Top Seller es más que un reconocimiento. Es la prueba tangible de que la formalidad, la innovación y la excelencia comercial marcan la diferencia en la decisión de los consumidores y en el desarrollo del sector. Esta premiación eleva los estándares del retail paraguayo y refuerza la posición de Capasu como líder del canal supermercadista”, concluyó Lezcano.

Para conocer más detalles de la premiación pueden ingresar a top seller.com.py