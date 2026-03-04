Telefuturo hará programa especial con Tini Stoessel

La cantante argentina Tini Stoessel, quien acompañaba en los pasillos de Telefuturo a su padre, el ex director de Baila Conmigo Paraguay Alejandro Stossel, volverá al canal para protagonizar un programa especial dirigido a sus fans en Paraguay.

Tini hará programa especial en Telefuturo

La artista que ya se consagró a nivel internacional, hablará sobre su próximo show en nuestro país, denominado Futttura y que se llevará a cabo el próximo 7 de Marzo en el Jockey Club de Asunción.

El programa especial con Tini se podrá ver el Jueves 5 de Marzo a las 21:45hs. por Telefuturo y contará con a conducción de Kike Casanova.