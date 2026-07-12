Celeste Amarilla y Mbappé: el escándalo que trascendió las fronteras de Paraguay

Las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla sobre el futbolista francés Kylian Mbappé desataron una polémica que trascendió las fronteras de Paraguay y generó acusaciones de racismo, reacciones internacionales y un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la discriminación.

La controversia comenzó después del partido entre Paraguay y Francia por el Mundial 2026, cuando Amarilla reaccionó en redes sociales a un episodio ocurrido entre Mbappé y el arquero paraguayo Orlando Gill.

Las expresiones utilizadas por la legisladora, provocaron críticas dentro y fuera del país y abrieron una discusión sobre la responsabilidad de las personas que ocupan cargos públicos al momento de realizar declaraciones que pueden ser consideradas ofensivas o discriminatorias.

Diferentes posiciones sobre las declaraciones de Celeste Amarilla

En Paraguay, el episodio generó posiciones enfrentadas.

El periodista Enrique Vargas Peña sostuvo que la reacción de Amarilla fue similar a la de cualquier hincha después de un partido de fútbol y defendió el derecho de la legisladora a expresarse, más allá de las críticas que puedan generar sus palabras.

La senadora Esperanza Martínez, por su parte, consideró que Amarilla debía reconocer el error y pedir disculpas de manera adecuada.

La polémica también volvió a instalar el debate sobre la falta de una ley integral contra toda forma de discriminación en Paraguay.

Mientras algunos sectores consideran necesaria una legislación específica para prevenir y sancionar hechos discriminatorios, otros advierten sobre los riesgos que podría representar para la libertad de expresión otorgar al Estado la facultad de castigar determinadas manifestaciones.

¿Puede tener consecuencias para la senadora?

Otro de las interrogantes surgidas a partir del caso, es si las declaraciones de Celeste Amarilla podrían tener consecuencias políticas o legales.

La discusión involucra cuestiones como el alcance de la inmunidad parlamentaria, la responsabilidad de los representantes públicos y las posibilidades de que actuaciones iniciadas fuera de Paraguay puedan avanzar contra una legisladora paraguaya.

Mirá el especial de Entreinta

El nuevo especial de Entreinta reconstruye la historia del escándalo entre Celeste Amarilla y Kylian Mbappé, presenta las diferentes posiciones sobre el caso y analiza una discusión que va mucho más allá del fútbol.

Con testimonios de Celeste Amarilla, Enrique Vargas Peña, Esperanza Martínez y ciudadanos que expresaron sus opiniones sobre una de las mayores polémicas que dejó el Mundial 2026.

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