Semifinales del Mundial 2026: partidos, fechas, horarios y dónde ver en Paraguay

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con los cuatro mejores equipos del torneo. España, Argentina, Francia e Inglaterra disputarán las semifinales en busca de los dos lugares disponibles para la gran final.

Los partidos se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio, mientras que la final del Mundial está programada para el domingo 19 de julio.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

La primera semifinal se disputará el martes 14 de julio, cuando España enfrente a Francia.

El segundo finalista se conocerá el miércoles 15 de julio, con el partido entre Argentina e Inglaterra.

Partidos y horarios de las semifinales (hora de Paraguay):

Martes 14 de julio: España vs. Francia — 16:00

Miércoles 15 de julio: Argentina vs. Inglaterra — 16:00

Los ganadores de ambos encuentros avanzarán a la final del Mundial 2026, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer puesto.

¿Dónde ver las semifinales del Mundial 2026 en Paraguay?

Los dos partidos de semifinales podrán verse en Paraguay por GEN, Trece y Unicanal, de acuerdo con la programación del fixture de Television.com.py.

Para consultar las opciones disponibles de transmisión en vivo, podés ingresar a las páginas de cada canal:

GEN → VER EN VIVO

Trece → VER EN VIVO

Unicanal → VER EN VIVO

España vs. Francia: primera semifinal del Mundial 2026

España y Francia protagonizarán la primera semifinal del torneo el martes 14 de julio.

El seleccionado español llega a esta instancia después de eliminar a Bélgica en los cuartos de final, mientras que Francia consiguió su clasificación tras superar a Marruecos.

El ganador conseguirá el primer boleto para la final del Mundial 2026.

Argentina vs. Inglaterra: segunda semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán el miércoles 15 de julio por el segundo lugar en la final.

La selección argentina avanzó después de superar a Suiza en los cuartos de final. Inglaterra, por su parte, consiguió la clasificación tras eliminar a Noruega.

El vencedor jugará la gran final del Mundial 2026.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final se disputará el domingo 19 de julio, mientras que el partido por el tercer puesto se jugará el sábado 18 de julio.

Los horarios, canales de televisión, relatores, comentaristas y resultados actualizados de todos los partidos pueden consultarse en el fixture especial de Television.com.py.

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