Décima edición del 2i se llevará a cabo éste Viernes

Se viene la Décima edición del evento “2i” organizado por la Asociación Paraguay de Agencias de Publicidad APAP.

El próximo 28 de noviembre, en el Hotel Sheraton, se realizará el encuentro de capacitación e inspiración con referentes del ámbito nacional e internacional, que atrae audiencias de agencias de publicidad, anunciantes, medios de comunicación, Gobierno y otros protagonistas del ecosistema de las industrias creativas.

“Es un evento donde se encuentra toda la industria y nos dedicamos a hablar sobre el futuro de nuestro mercado. Es muy importante la participación de protagonistas que puedan implementar lo que vamos a aprender en esta nueva edición” mencionó Daniel Achaval, presidente de la APAP.

Entre los speakers confirmados, se encuentran David Uribe de Colombia que hablará de la inteligencia artificial aplicada a la acción, Mauro Caggiano de Buenos Aires, que disertará sobre la integración del e-commerce y retail media al ecosistema integral y Camilo Pérez con su mirada del marketing en el deporte desde el Comité Olímpico Paraguayo. También habrá un panel de anunciantes, que debatirá sobre la apuesta a equilibrar construcción de marca con performance comercial, además de una gran noticia sobre la apertura del capítulo Effie Awards en Paraguay.

“El valor del 2i está en lo que construimos juntos. Es el punto de encuentro donde compartimos aprendizajes, desafíos e inspiración para seguir fortaleciendo la industria”, explicó Natalia Gill, vicepresidenta de la APAP.

El próximo 28 de noviembre, de 14 a 19hs, el Hotel Sheraton será el punto de encuentro de toda la comunidad del marketing y publicidad del país.

Para más información ingresar a app.org.py. Para adquirir entradas, contactar a secretaria@apap.org.py o al 0981 251411.