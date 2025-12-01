HomeEventos2i2i: Crece inversión publicitaria en Paraguay y TV sigue siendo líder 
ActualidadEventos2i

2i: Crece inversión publicitaria en Paraguay y TV sigue siendo líder 

By Television.com.py
0
0

En el marco del 2i, el evento organizado anualmente por la Asociación de Agencias de Publicidad de Paraguay APAP, se dio a conocer el Informe de Inversión Publicitaria en Paraguay.

El mismo tiene como fin informar sobre el desempeño de la industria publicitaria y el monto de inversión en medios. 

En el 2025, se espera un crecimiento en general de un 8% en la inversión. El monto proyectado es de alrededor de 147 millones de dólares. 

La TV crecerá éste año un 4%, siendo el medio que concentra mayores ingresos, que incluyendo a TV paga, se ubica en un 44% del total.

TV paga, Digital y Publicidad exterior OOH, son los que muestran un mayor crecimiento frente al año anterior.

Para el 2026, se espera que el Mundial de fútbol sea un gran atractivo y que dinamice al sector publicitario local.

El 2i se realizó el Viernes 28 de Noviembre en el Hotel Sheraton de Asunción. 

Previous article
Décima edición del 2i se llevará a cabo éste Viernes
Te puede interesar

Lo Más Leído

Load more

LO ÚLTIMO

SOBRE NOSOTROS

Publicamos noticias de televisión de Paraguay y Latinoamérica. Contenidos, Formatos, Tecnología, Ratings, Famosos, Eventos y mucho más!

SEGUINOS

© Genomedios.com 2024