Luzu TV transmitirá desde Paraguay en vivo

El canal de TV por streaming líder de Argentina, Luzu TV, anunció hoy en vivo que vendrá a Paraguay.

Lo hizo el conductor y creador del formato Nico Occhiato durante el programa “Nadie Dice Nada”.

La transmisión se hará en vivo el Viernes 5 de Diciembre desde el Shopping Paseo La Galería.

Luzu es una de las señales del género pioneras en Argentina y con un gran alcance tanto en el país como en la región.

Debido al éxito del canal, Occhiato también fue elegido como conductor del programa “La Voz”, emitido por Telefe, canal lider de dicho país.

Será la primera vez que venga al país el conductor y se espera una importante concurrencia durante la transmisión que harán en vivo.

Pueden ver el momento que el conductor dio el anuncio en el video debajo.