Entreinta con Marilina se convierte en éxito en redes

Los nuevos rostros de la música nacional se dieron a conocer en el capítulo 11 de Entreinta, el Domingo pasado en Latele.

Estuvieron como invitados los cantantes Anna Chase, Marilina Bogado, Acho Laterza y Luigi Manzoni, quienes fueron entrevistados por Agustín Genovese y hablaron acerca de los desafíos que tienen los talentos en Paraguay, y cada uno pudo contar su historia.

En el caso de Marilina, quien saltó a la fama en el programa La Academia en el 2013, relató el gran cambio que tuvo su vida al venir del interior a Asunción y después del reality show de talentos que le dio la oportunidad de convertirse en cantante de cumbia y participar en otros formatos como Baila Conmigo Paraguay, donde también protagonizó algunos desmayos y momentos de lágrimas.

“Yo entendía el castellano, pero no hablaba perfectamente, no hablaba casi nada, aprendí acá en La Academia”, contó Marilina.

“Yo llegué a tener muchos problemas, los nervios a veces me superaban, me desmayaba y todo eso. Un mes por ahí yo me bañé con agua fría en el programa porque no sabía que se ponía así ducha caliente y ducha fría. No sabía cómo se usaba el horno, no sabía cómo se usaba la cocina eléctrica, nada no sabía, explicó la cantante.

Como es ya común en el ciclo, los mejores momentos del programa se reproducen en las distintas redes de Entreinta. En Facebook, la historia de Marilina ya es un éxito viral. Alrededor de 250 mil personas vieron el video y llegó a más de 660 mil personas, en sólo tres días. Fue compartido por casi 6 mil personas que se sintieron conmovidas por la historia.

La temporada de Entreinta 2018 consta de 12 episodios y finalizará el Domingo 5 de Agosto.

El capítulo “Los Nuevos de la Música” podrá verse nuevamente en NPY Noticias Paraguay el Sábado 28 de julio a las 21hs.

Debajo pueden ver el video viral de Marilina en la cuenta de Entreinta en Facebook.