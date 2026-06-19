Sudáfrica 2010: Especial de Entreinta revive el mejor Mundial de la historia de Paraguay

Hace 16 años, Paraguay protagonizó la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.

La histórica clasificación a los cuartos de final de Sudáfrica 2010 quedó grabada para siempre en la memoria de millones de paraguayos y ahora vuelve a cobrar vida en un nuevo especial de Entreinta.

El especial, presentado por Agustín Genovese recorre el camino de la Albirroja desde la previa del Mundial hasta la inolvidable definición por penales frente a Japón, que depositó a Paraguay entre los ocho mejores equipos del mundo por primera vez en su historia.

El programa reúne imágenes de archivo inéditas, los festejos de los hinchas en las calles y en el Panteón de los Héroes, además de entrevistas exclusivas realizadas durante aquel Mundial.

Entre los protagonistas aparecen el entonces entrenador Gerardo “Tata” Martino, el histórico capitán Carlos Gamarra, el exarquero José Luis Chilavert y el entrenador Luis Cubilla, quienes analizan las posibilidades de aquella Selección y recuerdan una campaña que marcó un antes y un después para el fútbol paraguayo.

Además del recorrido deportivo, el documental pone el foco en la emoción que vivió todo un país durante aquellos días de junio de 2010, cuando miles de personas salieron a las calles para celebrar una clasificación histórica.

El especial “Sudáfrica 2010: Cuando Paraguay hizo historia en un Mundial” ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Entreinta y puede verse completo a continuación.

Mirá el especial completo: