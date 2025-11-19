El SNT estrena nueva serie de ficción que se filmará en Paraguay

El SNT estrena esta semana una nueva serie de ficción llamada DT: La Misión.

La misma, tendrá una segunda temporada en el 2026 que será filmada enteramente en Paraguay.

Television.com.py habló con Francisco Suárez, creador de la serie, que explicó que ahora se emitirá la primera temporada que consiste en 8 capítulos, y se verán 2 cada domingo.

El año entrante producirán la secuela con un elenco local y en coproducción con dos productoras paraguayas, Puatarará y Guaraní Films.

La serie es una comedia familiar con toques fantásticos en la que un ex jugador retirado por una lesión, pierde el rumbo de su vida.

Encuentra su segunda oportunidad dirigiendo un equipo de fútbol infantil muy lejos de su casa, pero muy cerca de su pasión.

Un ángel idéntico a Goycochea, un presidente de un club ciné-filo (Luiz Ziembrowski), barrabravas supesticiosos (Turco Naim), una madre muy moderna (Katja Alemann), y un técnico rival que es secretamente su archienemigo (Fabián Vena).

Son solo algunos de los personajes que se cruza Abel Moretti (Francisco Suárez) el DT, en su MISIÓN de llevar este equipo infantil hacia la máxima gloria.

El estreno de DT: La Misión será el Domingo 23 de Noviembre a las 21:30 hs. por el SNT.