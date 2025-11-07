Content Americas anuncia inicio de votaciones de Premios Rose d’Or Latinos

Tras una exitosa convocatoria, Content Americas anunció el inicio de las votaciones del jurado de los Premios Rose d’Or Latinos.

El jurado de los Rose d’Or Latinos inició este lunes 3 de noviembre las votaciones para la tercera edición de los premios, que se entregarán en Miami el 20 de enero en el marco de Content Americas 2026.

Presidido por Angelique Boyer y Pierluigi Gazzolo, el jurado deberá evaluar los mejores títulos de entre cerca de 300 inscripciones presentadas este año en 14 categorías, incluyendo Digital-first y Branded entertainment, que se incorporaron en esta edición de los premios en un reflejo de la evolución de la industria del contenido.

“La televisión y el entretenimiento en español atraviesan una etapa vibrante, donde cada vez más voces se hacen escuchar y en la que nuestros contenidos llegan cada vez más lejos y con mayor impacto. Los Rose d’Or Latinos son una gran vitrina para mostrar ese talento y reconocer el trabajo de quienes hacen posible historias memorables. Ver la calidad de los casi 300 contenidos en competencia es una señal clara del momento histórico que vivimos”, dijo el copresidente del jurado, Pierluigi Gazzolo. “Y para mí es un privilegio compartir esta responsabilidad con Angelique Boyer, una artista que representa la fuerza y la pasión de nuestra industria”, agregó.

Por su parte, Angelique Boyer, copresidenta del jurado, señaló: “Los Rose d’Or Latinos nos recuerdan que detrás de cada historia hay un equipo que sueña, arriesga y comparte una parte de sí mismo. Esa pasión se siente en cada producción que nos toca evaluar. Creo firmemente que estos premios son una motivación para seguir contando historias que nos transformen y nos unan y son un recordatorio de la fuerza de nuestro idioma y nuestra cultura. Es un honor formar parte de esta experiencia y hacerlo junto a Pierluigi y un jurado integrado por figuras tan respetadas”.

Entre los casi 200 líderes que evaluarán las obras inscritas figuran commissioners, compradores y ejecutivos de compañías como Amazon MGM Studios, Atresmedia, Banijay, Canela Media, Caracol, Directv, Disney, Globo, Mediaset España, Movistar Plus+, Paramount, RCN, RTVE, Secuoya Studios, Sony Pictures Television, Spotify, Telemundo Studios, TelevisaUnivision, The Mediapro Studio, TV Azteca, Warner Bros. Discovery y YouTube.

Durante las próximas semanas, evaluarán lo mejor del contenido de América Latina, Estados Unidos hispano, España y Portugal.

La lista de nominados será anunciada a mediados de diciembre y la Gala Final de entrega de premios se celebrará el martes 20 de enero de 2026 en el Hilton Miami Downtown.

En esta tercera edición, los Rose d’Or Latinos reconocerán con el Premio a la Trayectoria al director y productor argentino Juan José Campanella, que brindará una keynote durante Content Americas.

