¿Cómo ver los partidos de Paraguay en YouTube durante el Mundial 2026?

Los hinchas de la Albirroja tienen una opción más para seguir a la Selección en el Mundial 2026.
Además de la transmisión por televisión abierta y paga en Paraguay, los partidos de Paraguay también podrán verse en YouTube a través del canal VS Sports.
Esta alternativa es ideal para quienes prefieren seguir los encuentros desde el celular, la computadora o un Smart TV con la aplicación de YouTube.
¿Dónde ver los partidos de Paraguay en vivo?
Los encuentros de la Selección Paraguaya podrán seguirse por:
Canal de VS Sports en YouTube
Fixture de Paraguay
En Television.com.py podés consultar el fixture completo de la Albirroja, con horarios de Paraguay, canales de TV y todas las opciones para ver cada partido del Mundial.
👉 Ver el fixture completo del Mundial 2026
¿Qué ofrece el fixture?
Además de los partidos de Paraguay, el fixture incluye:
- Horarios actualizados para Paraguay.
- Canales de TV de cada encuentro.
- Dónde ver cada partido en vivo.
- Resultados y próximos encuentros.
- Tabla de posiciones de todos los grupos.
Guardá esta página porque se actualizará durante todo el Mundial 2026 con la información de cada jornada.