¿Cómo ver los partidos de Paraguay en YouTube durante el Mundial 2026?

Los hinchas de la Albirroja tienen una opción más para seguir a la Selección en el Mundial 2026.

Además de la transmisión por televisión abierta y paga en Paraguay, los partidos de Paraguay también podrán verse en YouTube a través del canal VS Sports.

Esta alternativa es ideal para quienes prefieren seguir los encuentros desde el celular, la computadora o un Smart TV con la aplicación de YouTube.

¿Dónde ver los partidos de Paraguay en vivo?

Los encuentros de la Selección Paraguaya podrán seguirse por:

Canal de VS Sports en YouTube

Fixture de Paraguay

En Television.com.py podés consultar el fixture completo de la Albirroja, con horarios de Paraguay, canales de TV y todas las opciones para ver cada partido del Mundial.

👉 Ver el fixture completo del Mundial 2026

¿Qué ofrece el fixture?

Además de los partidos de Paraguay, el fixture incluye:

Horarios actualizados para Paraguay.

Canales de TV de cada encuentro.

Dónde ver cada partido en vivo.

Resultados y próximos encuentros.

Tabla de posiciones de todos los grupos.

Guardá esta página porque se actualizará durante todo el Mundial 2026 con la información de cada jornada.