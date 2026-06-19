spot_img
HomeEn Vivo¿Cómo ver los partidos de Paraguay en YouTube durante el Mundial 2026?
En Vivo

¿Cómo ver los partidos de Paraguay en YouTube durante el Mundial 2026?

By Television.com.py
0
0

Los hinchas de la Albirroja tienen una opción más para seguir a la Selección en el Mundial 2026.

Además de la transmisión por televisión abierta y paga en Paraguay, los partidos de Paraguay también podrán verse en YouTube a través del canal VS Sports.

Esta alternativa es ideal para quienes prefieren seguir los encuentros desde el celular, la computadora o un Smart TV con la aplicación de YouTube.

¿Dónde ver los partidos de Paraguay en vivo?

Los encuentros de la Selección Paraguaya podrán seguirse por:

Canal de VS Sports en YouTube

VER VSSPORTS EN YOUTUBE

Fixture de Paraguay

En Television.com.py podés consultar el fixture completo de la Albirroja, con horarios de Paraguay, canales de TV y todas las opciones para ver cada partido del Mundial.

👉 Ver el fixture completo del Mundial 2026

Mundial 2026 — Dónde ver cada partido en Paraguay

¿Qué ofrece el fixture?

Además de los partidos de Paraguay, el fixture incluye:

  • Horarios actualizados para Paraguay.
  • Canales de TV de cada encuentro.
  • Dónde ver cada partido en vivo.
  • Resultados y próximos encuentros.
  • Tabla de posiciones de todos los grupos.

Guardá esta página porque se actualizará durante todo el Mundial 2026 con la información de cada jornada.

Previous article
Sudáfrica 2010: Especial de Entreinta revive el mejor Mundial de la historia de Paraguay
Next article
Chipi Vera deberá regresar del Mundial
Te puede interesar
En Vivo

Ver Popu TV En Vivo

En Vivo

Tigo Sports en vivo

En Vivo

Latele en vivo

Lo Más Leído

Load more