“Amos del fuego” regresa con estrellas del fútbol

El programa Amos del Fuego regresa a la televisión paraguaya con una edición especial llamada “Leyendas Mundialistas”, que reunirá a exfutbolistas en una competencia que combinará parrilla y entretenimiento.

Entre los participantes confirmados, se encuentran Salvador Cabañas, Romerito, Roberto “Toro” Acuña, Paulo Da Silva, Ramón Ángel Hicks, entre otros.

El Toro Acuña participará en “Amos del Fuego”

La conducción estará en manos de Edwin Storrer.

La propuesta mantiene el formato original, llevando a estas figuras a competir en desafíos gastronómicos, en un contexto distinto al deportivo, con foco en el entretenimiento y las historias personales.

Con este regreso, SNT apuesta a un contenido fuerte en entretenimiento en vísperas del mundial.

“Amos del Fuego” se estrena el Domingo 19 de Abril a las 20:10hs. por el SNT y es producido por CoGus Media y ChenaTv.