Caper Show 2025 se llevará a cabo del 7 al 9 de Octubre en Argentina

Caper Show, el tradicional evento de tecnología, se desarrollará del 7 al 9 de Octubre en Buenos Aires, Argentina.

La inscripción online ya está hablitada, y se desarrollará en los pabellones 1 y 2 del Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro, que originalmente estaba dirigido a los profesionales técnicos de la Radio y la Televisión, dado que presentaba cada año las novedades de equipamiento para la industria del Broadcast, a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, y debido a la convergencia tecnológica, ha ido incorporando las soluciones destinadas tanto a un estudio de televisión o de cine, como a canales de Streaming, emisoras de radio tradicional u online, incluyendo también la tecnología para la realización de espectáculos y eventos en vivo de todo tipo.

En CAPER Show, participan más de 400 marcas de origen nacional e internacional en formato exposición y, en paralelo 3 auditorios de funcionamiento simultáneo con Workshops, Mesas Redondas, Conferencias, Demos en Vivo, entre muchas otras actividades.

En los pasillos de CAPER Show, el visitante encuentra todas las herramientas para la generación de contenidos, para su post-producción, almacenamiento o storage, finalizando en la transmisión o delivery de los mismos a través de cualquier plataforma.

La inscripción a CAPER Show es gratuita y el proceso de acreditación consiste en ingresar a este link y completar los datos solicitados.

Pueden seguir a CAPER Show en las distintas redes para mantenerte actualizado con las últimas novedades. IG, X y Linkedin: @capershow; Facebook: CaperShowArgentina