¿Vuelve Carmiña Masi a Gran Hermano?

Carmiña Masi volvió a aparecer en el programa de mayor rating en la actualidad de la TV Argentina.

Gran Hermano, es hoy en Telefe el programa más visto, y la paraguaya debutó en el 2026 y sorprendentemente en el formato internacional, como integrante de la casa en la que vivió encerrada durante semanas antes de su expulsión.

El escándalo se desató cuando hizo comentarios racistas a su compañera Mavinga, que le costaron la eliminación del concurso.

Anoche, el programa tuvo un momento emotivo denominado “derecho a réplica”, en el que la periodista pudo pedir disculpas en vivo a la participante afectada. Ambas se emocionaron y prometieron continuar la amistad fuera de la casa.

Carmiña volvió a Gran Hermano

Llamó la atención este momento, ya que podría abrir las puertas al regreso de Masi a Gran Hermano.

Mucho se especulaba en los últimos dias sobre dicha posibilidad, ya que Carmiña ha sido desde el inicio de la edición “dorada”, una de las participantes más carismáticas del formato.

Solo resta esperar si la producción planea hacerla regresar o si fue una elegante despedida para la compatriota.



