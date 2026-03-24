Narciso, la nueva película paraguaya, ya tiene fecha de estreno

La recientemente estrenada “Narciso” y ganadora del Premio Fipresci en la Berlinale de Alemania, pronto se podrá ver en las salas de cine de Paraguay.
La coproducción sumó a países como Alemania, Francia, España, Portugal, Brasil, Holanda y Uruguay y se espera que sea un éxito de taquilla en nuestro país.
La fecha anunciada para el estreno es el 9 de Abril y se podrá ver en la mayoría de salas de cine locales.
La película es una obra de Marcelo Martinessi, que con “Las Herederas” logró su primer éxito internacional y ahora se afianza con esta creación que ya fue galardonada en su estreno en Berlín.
FICHA TÉCNICA
DIRECTOR(ES):
Marcelo Martinessi
GUIONISTA(S):
Marcelo Martinessi, Guido Rodriguez Alcalá (autor de novela “Narciso”)
FOTOGRAFÍA:
Luis Arteaga
MÚSICA:
Fernando Epstein
MONTAJE:
Fernando Epstein
SONIDO:
Rafael Álvarez
DIRECTOR ARTÍSTICO:
Carlo Spatuzza
PRODUCTOR EJECUTIVO:
Sebastián Peña Escobar, Belén Vierci, Fernando Epstein, Marina Perales Marhuenda
DURACIÓN:
90 Min.
REPARTO:
Diro Romero, Margarita Irún, Mona Martínez, Natalia Cálcena, Manuel Cuenca, Belén Vierci, Marisa Cubero, Arturo Fleitas, Alberto Sanchez, Nahuel Perez Biscayart