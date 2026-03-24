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Narciso, la nueva película paraguaya, ya tiene fecha de estreno

By Television.com.py
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La recientemente estrenada “Narciso” y ganadora del Premio Fipresci en la Berlinale de Alemania, pronto se podrá ver en las salas de cine de Paraguay.

La coproducción sumó a países como Alemania, Francia, España, Portugal, Brasil, Holanda y Uruguay y se espera que sea un éxito de taquilla en nuestro país.

La fecha anunciada para el estreno es el 9 de Abril y se podrá ver en la mayoría de salas de cine locales.

La película es una obra de Marcelo Martinessi, que con “Las Herederas” logró su primer éxito internacional y ahora se afianza con esta creación que ya fue galardonada en su estreno en Berlín.

FICHA TÉCNICA

DIRECTOR(ES): 

Marcelo Martinessi

GUIONISTA(S): 

Marcelo Martinessi, Guido Rodriguez Alcalá (autor de novela “Narciso”)

FOTOGRAFÍA: 

Luis Arteaga

MÚSICA: 

Fernando Epstein

MONTAJE: 

Fernando Epstein

SONIDO: 

Rafael Álvarez

DIRECTOR ARTÍSTICO: 

Carlo Spatuzza

PRODUCTOR EJECUTIVO: 

Sebastián Peña Escobar, Belén Vierci, Fernando Epstein, Marina Perales Marhuenda

DURACIÓN: 

90 Min.

REPARTO: 

Diro Romero, Margarita Irún, Mona Martínez, Natalia Cálcena, Manuel Cuenca, Belén Vierci, Marisa Cubero, Arturo Fleitas, Alberto Sanchez, Nahuel Perez Biscayart

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