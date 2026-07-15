Argentina vs. Inglaterra: hora, dónde ver y todo sobre la semifinal del Mundial 2026

La emoción del Mundial 2026 continúa con uno de los partidos más esperados del torneo. Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

La selección argentina intentará dar un nuevo paso hacia el título, mientras que Inglaterra buscará volver a disputar una final mundialista. El ganador del encuentro enfrentará a España, que ya aseguró su clasificación tras superar a Francia en la otra semifinal.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra?

El partido se disputará el:

📅 Miércoles 15 de julio de 2026

🕓 16:00 (hora de Paraguay)

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra en Paraguay?

El encuentro podrá seguirse en Paraguay a través de las transmisiones habilitadas para el Mundial 2026.

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Cómo llegan Argentina e Inglaterra

Argentina alcanzó las semifinales luego de eliminar a Suiza en los cuartos de final, confirmando una vez más su candidatura al título.

Inglaterra, por su parte, consiguió el pase tras vencer a Noruega, en otro de los grandes cruces de la fase eliminatoria.

Será un enfrentamiento entre dos selecciones con enorme tradición mundialista y que ya protagonizaron partidos inolvidables en la historia de la Copa del Mundo.

España espera en la final

El vencedor de este encuentro jugará la gran final del Mundial 2026 frente a España, que logró el primer boleto tras imponerse a Francia.

La final se disputará el domingo 19 de julio, mientras que el partido por el tercer puesto será el sábado 18 de julio.

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