ESPN en Paraguay: cómo ver, programación y qué partidos transmite hoy

ESPN es una de las principales señales deportivas disponibles en Paraguay. Su programación incluye fútbol internacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, LaLiga, Serie A, tenis, automovilismo, básquetbol, rugby y programas de análisis deportivo.

Actualmente, ESPN puede verse mediante distintos operadores de televisión paga y también a través de Disney+ Premium, que ofrece acceso a los canales lineales de ESPN y a numerosos eventos deportivos en vivo.

¿Dónde ver ESPN en Paraguay?

Los canales de ESPN están disponibles mediante distintos servicios autorizados.

Disney+ Premium

Permite acceder a los canales de ESPN y a eventos deportivos en vivo desde la aplicación.

Ir a Disney+

Flow

Los clientes de Flow pueden acceder a ESPN según el plan contratado.

Ir a Flow

Tigo TV

ESPN forma parte de distintos paquetes de Tigo TV.

Ir a Tigo TV

Claro TV

También está disponible en la grilla de Claro TV, dependiendo del plan contratado.

Ir a Claro TV

¿Qué partidos transmite ESPN hoy?

La programación deportiva cambia todos los días según las competencias y los derechos de transmisión.

En Television.com.py podés consultar qué partidos se juegan hoy, el horario y el canal donde se emiten.

➡ VER PARTIDOS DE HOY

Principales torneos que transmite ESPN

Dependiendo de los derechos vigentes para Paraguay, ESPN suele emitir:

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

LaLiga

Serie A

Ligue 1

FA Cup

Copa del Rey

Bundesliga (cuando corresponda)

UEFA Europa League (según derechos)

Tennis ATP y WTA

Fórmula 1 (según temporadas y sublicencias)

NBA (eventos seleccionados)

Rugby internacional

Golf

La disponibilidad puede variar con el paso del tiempo.

ESPN y Disney+

Desde 2024, buena parte del contenido deportivo de ESPN también está disponible dentro de Disney+ Premium.

Los usuarios pueden acceder desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV compatibles.

Preguntas frecuentes

¿Cómo ver ESPN en Paraguay?

A través de Disney+ Premium o de operadores de televisión paga como Flow, Tigo TV y Claro TV.

¿Se puede ver ESPN online?

Sí. Puede accederse mediante Disney+ Premium y las plataformas digitales de algunos operadores de televisión paga, según el servicio contratado.

¿ESPN transmite la Copa Libertadores?

Sí. ESPN emite partidos de la Copa Libertadores, aunque la disponibilidad puede variar según la fecha y los derechos de transmisión.

¿ESPN transmite la Copa Sudamericana?

Sí. Parte de la Copa Sudamericana puede verse por ESPN y Disney+, dependiendo del partido.

¿Cómo saber qué transmite ESPN hoy?

Consultá nuestra página Partidos de hoy, donde encontrarás los horarios y canales disponibles para cada encuentro.

➡ VER PARTIDOS DE HOY