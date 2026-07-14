Disney+ es una plataforma de streaming disponible en Paraguay que reúne películas, series, documentales y transmisiones deportivas de ESPN dentro de una misma aplicación.

Dependiendo del plan contratado, los usuarios pueden acceder a partidos en vivo, programas deportivos y canales de ESPN desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV compatibles.

Cómo ver Disney+ en Paraguay

Para utilizar Disney+ es necesario crear una cuenta y elegir uno de los planes disponibles para Paraguay.

La plataforma puede utilizarse desde:

Celulares Android

iPhone y iPad

Computadoras

Smart TV

Chromecast

Apple TV

Consolas de videojuegos

Disney+ y ESPN

Los planes habilitados permiten acceder a contenidos deportivos de ESPN, incluyendo transmisiones en vivo de distintas competencias internacionales.

La disponibilidad puede variar según el plan contratado y los derechos de transmisión vigentes para Paraguay.

¿Cómo ver ESPN en Paraguay?

¿Qué deportes transmite Disney+?

Disney+ ofrece eventos deportivos de distintas disciplinas, entre ellas:

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

Fútbol internacional

Tenis

Automovilismo

Rugby

Golf

Básquetbol

La programación puede modificarse según el calendario deportivo y los derechos disponibles.

¿Qué partidos transmite Disney+ hoy?

Los encuentros disponibles cambian todos los días.

En Television.com.py podés consultar qué partidos se juegan hoy, los horarios y la plataforma o canal donde se transmiten.

➡ VER PARTIDOS DE HOY

Disney+ en celulares y Smart TV

La aplicación está disponible para la mayoría de los dispositivos modernos.

Una vez iniciada la sesión, los usuarios pueden acceder tanto al catálogo de entretenimiento como a los eventos deportivos incluidos en su plan.

Preguntas frecuentes

¿Disney+ está disponible en Paraguay?

Sí. Disney+ ofrece planes para usuarios de Paraguay.

¿Disney+ transmite deportes?

Sí. Algunos planes incluyen eventos deportivos y acceso a contenidos de ESPN.

¿Qué plan incluye ESPN?

El acceso a los canales y contenidos deportivos de ESPN depende del plan contratado y de la disponibilidad vigente para Paraguay.

¿Cómo saber qué partido transmite Disney+?

Podés consultar nuestra agenda de partidos para conocer los encuentros, horarios y plataformas disponibles.

➡ VER PARTIDOS DE HOY