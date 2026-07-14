Disney+ es una plataforma de streaming disponible en Paraguay que reúne películas, series, documentales y transmisiones deportivas de ESPN dentro de una misma aplicación.
Dependiendo del plan contratado, los usuarios pueden acceder a partidos en vivo, programas deportivos y canales de ESPN desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV compatibles.
Cómo ver Disney+ en Paraguay
Para utilizar Disney+ es necesario crear una cuenta y elegir uno de los planes disponibles para Paraguay.
La plataforma puede utilizarse desde:
- Celulares Android
- iPhone y iPad
- Computadoras
- Smart TV
- Chromecast
- Apple TV
- Consolas de videojuegos
Disney+ y ESPN
Los planes habilitados permiten acceder a contenidos deportivos de ESPN, incluyendo transmisiones en vivo de distintas competencias internacionales.
La disponibilidad puede variar según el plan contratado y los derechos de transmisión vigentes para Paraguay.
¿Qué deportes transmite Disney+?
Disney+ ofrece eventos deportivos de distintas disciplinas, entre ellas:
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Fútbol internacional
- Tenis
- Automovilismo
- Rugby
- Golf
- Básquetbol
La programación puede modificarse según el calendario deportivo y los derechos disponibles.
¿Qué partidos transmite Disney+ hoy?
Los encuentros disponibles cambian todos los días.
En Television.com.py podés consultar qué partidos se juegan hoy, los horarios y la plataforma o canal donde se transmiten.
Disney+ en celulares y Smart TV
La aplicación está disponible para la mayoría de los dispositivos modernos.
Una vez iniciada la sesión, los usuarios pueden acceder tanto al catálogo de entretenimiento como a los eventos deportivos incluidos en su plan.
Preguntas frecuentes
¿Disney+ está disponible en Paraguay?
Sí. Disney+ ofrece planes para usuarios de Paraguay.
¿Disney+ transmite deportes?
Sí. Algunos planes incluyen eventos deportivos y acceso a contenidos de ESPN.
¿Qué plan incluye ESPN?
El acceso a los canales y contenidos deportivos de ESPN depende del plan contratado y de la disponibilidad vigente para Paraguay.
¿Cómo saber qué partido transmite Disney+?
Podés consultar nuestra agenda de partidos para conocer los encuentros, horarios y plataformas disponibles.