Gustavo Cabaña imitó, reaccionó a videos y habló de actualidad en Entreinta Stream

El actor y humorista Gustavo Cabaña estuvo en Entreinta Stream, la edición de Streaming del clásico programa Entreinta, conducido por Agustín Genovese.

En el Stream, Cabaña recordó momentos importantes de su carrera, como la imitación del ex Diputado Portillo, sus imitaciones a los ex Presidentes Mario Abdo y Nicanor Duarte Frutos y analizó temas de actualidad.

La polémica ida de la modelo y conductora Faby Martínez al sorte del Mundial 2026 de FIFA, la indignación de la diputada Celeste Amarilla por el proyecto de ley que busca identificar a conductores de vehículos mayores a 60 años, fueron temas seleccionados para debatir con el humorista.

También hubo espacio para juegos y anécdotas de su carrera.

Pueden ver el Stream completo debajo.