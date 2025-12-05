Netflix anuncia la compra de Warner Bros. incluyendo HBO y HBO Max

El gigante del Streaming Netflix, anunció que en el 2026 será el nuevo propietario de Warner Bros. luego de la separación de Warner Bros. Discovery en dos divisiones, que separará a medios tradicionales de los estudios y plataformas de streaming.

La adquisición será por 82 mil setecientos millones de dólares.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo” dijo Ted Sarandos, CEO de Netflix al confirmar la operación.

“El anuncio de hoy combina dos de las mejores empresas contadoras de historias del mundo, para llevar a aún más personas el entretenimiento que más les gusta ver“, dijo David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery.

De esta manera, Netflix incluirá a HBO y HBO Max en su catálogo que aún no fue comunicada la fecha de dicha fusión para los usuarios.