Nadia Ferreira conducirá Premio Lo Nuestro en Univision

Nadia Ferreira, la famosa modelo paraguaya finalista de Miss Universo, es una de las presentadoras confirmadas para el Premio Lo Nuestro de la cadena Univision.

La conductora compartirá escenario con la famosísima cantante Thalía y la también modelo Clarissa Molina.

La premiación se llevará a cabo el Jueves 19 de Febrero en el Kaseya Center de Miami.

El evento es uno de los más importantes en el año en la cadena más grande de habla hispana en el mundo, y galardonará a las estrellas más populares de la música latina.

El Premio Lo Nuestro se verá en Univision, Unimás y Galavisión y a través de VIX llegará en streaming para toda Latinoamérica.