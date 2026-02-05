JJ y Salvador vuelven rumbo al Mundial en GEN y Trece

Jota Jota Bernabé y Salvador Hicar empiezan un nuevo programa televisivo denominado Platea Mundialista, “Camino al Mundial”.

La dupla más querida en relatos y comentarios, se reencuentra en un año muy especial, en el que se verá el Mundial 2026 en televisión con una albirroja renovada y con apoyo popular.

Bernabé e Hicar fueron durante muchos años en el SNT, la pareja de periodismo deportivo más sintonizada.

La noticia tiene otro aspecto llamativo, y es que el estreno se hace en alianza en la transmisión entre los canales GEN y Trece, preparándose a lo que será la gran cobertura que harán en la próxima Copa del Mundo, tanto en TV paga como abierta y digital.

A través de VS Sports, que produce de Nación Media, el espacio diario es la antesala de lo que seguramente veremos durante el campeonato que empezará en el mes de Junio.

Platea Mundialista puede verse de Lunes a Viernes de 11:45 a 12 por Trece y GEN.