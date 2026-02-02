Grupo Vázquez apuesta fuerte a los medios y lanza La Tribu

El Grupo V Media, del Grupo Vazquez, propietario de Ueno Bank, apuesta fuertemente a los medios en el 2026.

Con el diario digital La Tribuna y habiendo adquirido Diario Crónica y Radio Uno, sumando a La Tribuna Deport 1120, hoy anunció la llegada de muchas reconocidas figuras de TV y radio al nuevo conglomerado.

En la nueva La Tribu, estarán Mina Feliciangeli, Roberto Pérez. Carlos Peralta, Pelusa Rubin, Julio Gonzalez Cabello, Marcelo Burgos, Soledad Franco, entre otros.

La Tribu reemplazará a la programación de Radio Uno y será parte del nuevo cluster que se perfila como uno de los más fuertes del país.

¿Y la TV?

En televisión también tendrá presencia V Media, habiendo invertido en una de las señales actuales de aire y TV paga, y con rumores sobre otra importante adquisición en poco tiempo.

Cabe recordar, que según el último informe de APAP, la TV abierta continúa siendo el medio con mayor inversión publicitaria en el país, algo que hace imprescindible contar con un canal de gran alcance a un grupo mediático.