Clara Franco recibe Premio Emiliano R. Fernández de Cámara de Diputados

La actriz y humorista Clara Franco fue homenajeada por el Congreso de su país por su aporte a la cultura popular paraguaya.

Con gran trayectoria en radio, televisión y teatro, Clara de convirtió en un ícono humorístico del país, participando y creando ciclos como Telecomio, uno de los programas más exitosos del género emitido por Telefuturo.

El reconocimiento fue impulsado por el diputado Mauricio Espínola que dijo: “Clara es sobretodo una mujer que ha usado su talento para unirnos como pueblo”.

La ceremonia incluyó un video con parte de su historia en medios y la entrega de una placa conmemorativa por parte del Presidente de la Cámara Raúl Latorre.

Franco agradeció la distinción recordando el apoyo de su familia y dijo: ”Gracias y espero seguir haciéndolos reír y no todo lo contrario”.

Pueden ver el video del homenaje debajo.