Lanzan nueva serie de ficción “Sólo por unos días”

La ficción nacional tiene una nueva producción confirmada.

Se trata de “Sólo por unos días”, una sitcom que es producida por Maneglia-Schembori y HEi Films.

La sitcom fue adquirida por Telefuturo y se emitirá próximamente en el Prime Time nacional.

Lali González, Alicia Guerra, Paola Maltese, Daniel Vuyk, son algunos de los protagonistas de ésta nueva producción que pronto se verá al aire.

El gran esfuerzo de producción será uno de los lanzamientos más esperados del año. El estreno está programado para Septiembre en la TV nacional.

Debajo les dejamos el teaser oficial.