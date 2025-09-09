Cómo ver Perú vs. Paraguay por Eliminatorias 2026

Paraguay ya está clasificado al Mundial 2026. Sin embargo, las Eliminatorias tienen una última fecha éste Martes 9 de Septiembre.

El rival será Perú, que ya no tiene posibilidades de ir al Mundial.

La albirroja festejará la clasificación jugando en Lima y el encuentro podrá verse en Paraguay en TV abierta, paga y streaming.

El partido será transmitido en vivo por GEN.

Pueden ver GEN en vivo aquí.

Además podrá verse en TV abierta en Unicanal y Trece.

Para ver Unicanal EN VIVO click aquí.

Para ver Trece EN VIVO click aquí.

Ecuador vs. Argentina se verá EN VIVO por HEi.

Chile vs. Uruguay se verá EN VIVO por. Tropicalia.

Venezuela vs. Colombia se verá en diferido por HEi y Bolivia vs. Brasil en diferido por Popu TV.

Los partidos se pueden ver también en YouTube en el canal SomosVersusPy.